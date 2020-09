Pri Michalovciach sa zrazil autobus s dvomi autami, hlásia zranených

Michalovce 16. septembra (TASR) – K zrážke autobusu a ďalších dvoch osobných áut došlo v stredu popoludní pri obci Nacina Ves v okrese Michalovce. Pre TASR to povedal Jaroslav Ličák z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach. Podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzany Hopjakovej utrpeli zranenia dve osoby.



Ličák potvrdil, že na miesto dopravnej nehody smerovali všetky záchranné zložky. Vrtuľníková posádka pomáhala 62-ročnej vodičke. „S úrazom hrudníka, brucha a panvy bola v stabilizovanom stave a pri vedomí transportovaná do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice,“ spresnila Hopjaková. Hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková uviedla, že ju hospitalizovali na Klinike úrazovej chirurgie.



Ďalšia žena mala utrpieť ľahšie zranenia, pomoc jej poskytla posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorá ju z miesta dopravnej nehody previezla do michalovskej nemocnice. Ako pre TASR potvrdila komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, aktuálne podstupuje lekárske vyšetrenia.



Podľa VZZS jedno auto narazilo do autobusu. Po tom, ako sa od neho odrazilo, sa čelne zrazilo s ďalším osobným autom. Leteckí záchranári nemajú informácie o tom, že by došlo k zraneniam cestujúcich autobusu.