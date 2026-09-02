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V Naháči zasahujú hasiči pri požiari v areáli družstva

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Naši členovia sa aktuálne presúvajú na miesto vzniku väčšieho požiaru v katastri obce Naháč za účelom vytvorenia zásobovacieho bodu pre nasadených hasičov, informovala Dobrovoľná civilná ochrana.

Autor TASR
Naháč 2. septembra (TASR) - V obci Naháč v okrese Trnava zasahujú v stredu večer hasiči pri požiari v areáli družstva. Informujú o tom dobrovoľní hasiči z Chtelnice na sociálnej sieti s tým, že ide o náročný zásah.

"Naši členovia sa aktuálne presúvajú na miesto vzniku väčšieho požiaru v katastri obce Naháč za účelom vytvorenia zásobovacieho bodu pre nasadených hasičov. Súčasne na miesto smeruje aj náš dron," informovala na sociálnej sieti Dobrovoľná civilná ochrana.
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