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V Naháči zasahujú hasiči pri požiari v areáli družstva
Naši členovia sa aktuálne presúvajú na miesto vzniku väčšieho požiaru v katastri obce Naháč za účelom vytvorenia zásobovacieho bodu pre nasadených hasičov, informovala Dobrovoľná civilná ochrana.
Autor TASR
Naháč 2. septembra (TASR) - V obci Naháč v okrese Trnava zasahujú v stredu večer hasiči pri požiari v areáli družstva. Informujú o tom dobrovoľní hasiči z Chtelnice na sociálnej sieti s tým, že ide o náročný zásah.
"Naši členovia sa aktuálne presúvajú na miesto vzniku väčšieho požiaru v katastri obce Naháč za účelom vytvorenia zásobovacieho bodu pre nasadených hasičov. Súčasne na miesto smeruje aj náš dron," informovala na sociálnej sieti Dobrovoľná civilná ochrana.
"Naši členovia sa aktuálne presúvajú na miesto vzniku väčšieho požiaru v katastri obce Naháč za účelom vytvorenia zásobovacieho bodu pre nasadených hasičov. Súčasne na miesto smeruje aj náš dron," informovala na sociálnej sieti Dobrovoľná civilná ochrana.