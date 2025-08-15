Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V najbližších dňoch budú vykonávať opravu vozovky podjazdu Lučivná

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse, teda v smere na Žilinu.

Autor TASR
Štrba 15. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustí práce v podjazde Lučivná na diaľnici D1 medzi Štrbou a Mengusovcami. Počas údržby sa vykoná oprava vozovky. Úsek na niekoľko dní uzavrú, motoristom bude k dispozícii obchádzková trasa. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.

Ako uviedli, práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse, teda v smere na Žilinu. „Začnú sa v pondelok (18. 8.) a potrvajú týždeň. Počas týchto dní budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. V smere na Žilinu pôjdu od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a po ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba,“ priblížili z mediálnej komunikácie NDS.
