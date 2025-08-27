Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V najbližších mesiacoch sa začne obnova amfiteátra v Galante

Ilustračné foto. Foto: TASR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027.

Autor TASR
Galanta 27. augusta (TASR) - V najbližších mesiacoch sa začne obnova mestského amfiteátra za 1,2 milióna eur. Komplexná modernizácia zahŕňa okrem iného aj obnovu javiska, premietacej miestnosti či modernizáciu javiska. Informovala o tom radnica.

„Amfiteáter prejde komplexnou modernizáciou, ktorá zahŕňa obnovu javiska a premietacej miestnosti, nové a komfortné sociálne zázemie, modernizáciu hľadiska s vyššou kapacitou, bezbariérové riešenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením,“ priblížila samospráva.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027. Celkové oprávnené výdavky sú 1,2 milióna eur, výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu vyše 1,1 milióna eur a spolufinancovanie mesta 96.000 eur.
