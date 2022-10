V najmenšej obci Banskobystrického kraja odvolila už väčšina voličov

Potok 29. októbra (TASR) – V obci Potok v okrese Rimavská Sobota, ktorá je podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 najmenšou obcou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), prišla k volebným urnám do 16.00 h viac ako polovica voličov. Pre TASR to uviedla zapisovateľka miestnej volebnej komisie Adriana Brťková.



Podľa SODB 2021 má obec Potok 21 obyvateľov, pre sobotné spojené voľby je v obci zapísaných 19 voličov. "Doposiaľ prišlo 11 ľudí. O špeciálnu formu hlasovania nepožiadal nikto," povedala Brťková.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h, hlasovať je možné len v mieste svojho trvalého bydliska. V najmenšej obci BBSK sa o post starostu uchádza jediný kandidát. O post v trojčlennom obecnom zastupiteľstve prejavili záujem traja kandidáti.