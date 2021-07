V najmenšej obci okresu Krupina sprístupnili staré močidlá

Sudince 13. júla (TASR) - Močidlá, v ktorých sa kedysi pralo a zmäkčovalo konope, využívané na výrobu tkaných textílií, sú najnovšou atrakciou Sudiniec, najmenšej obce v okrese Krupina. Obyvatelia dedinky toto miesto ešte pred pandémiou nového koronavírusu vyčistili a obnovili, aby domácim i návštevníkom pripomenuli už zaniknuté zvyky svojich predkov.



"Miesto sme vyčistili od bahna, kríkov a náletovej zelene a upravili sme aj celé okolie," povedala pre TASR starostka Daniela Šinková. "Osadili sme tam tiež lavičky, stôl a dve informačné tabule, vysypali cestu drobným kameňom," dodala.



Močidlá sú dedičstvom po predkoch, ktoré im slúžili asi do roku 1952. Konope, ktoré sa pestovalo v dedine a okolí, sa močilo v troch do kameňa vytesaných vaniach, do ktorých pritekala voda z teplého prameňa. Voda v ňom nezamŕzala ani v zime.



Obec Sudince leží na rozhraní Ipeľskej pahorkatiny a Krupinskej vrchoviny, v dolinke Lišovského potoka. V súčasnosti eviduje na trvalý pobyt 86 obyvateľov. Najstaršou pamiatkou je evanjelický kostol postavený v roku 1858.