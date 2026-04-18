Sobota 18. apríl 2026Meniny má Valér
V najmladšom slovenskom archeoparku sa začala letná turistická sezóna

Na archívnej snímke z archeoparku. Foto: TASR/Milan Kapusta

V priebehu apríla otvorí archeopark minizoo. Počas tohtoročnej sezóny bude otvorený od štvrtka do nedele v čase od 10.00 do 18.00 h a po dohode aj v iných dňoch.

Autor TASR
Cífer 18. apríla (TASR) - Možnosti spoznať život našich predkov ponúka Archeopark Cífer-Pác neďaleko Trnavy, v ktorom sa v sobotu začala letná turistická sezóna. Otvorenie sprevádzal pestrý program v areáli, počas ktorého si mohli návštevníci vyskúšať lukostreľbu, rôzne tvorivé aktivity a rodinné hry, informoval Daniel Dida z archeoparku.

Archeopark Cífer-Pác funguje od apríla 2024. Projekt vznikol vďaka prostriedkom programu Interreg V-A SK-CZ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Návštevníkom umožňuje zažiť históriu na vlastnej koži. Môžu si vyskúšať prácu s kamennými nástrojmi, mletie a preosievanie múky či tvorivé aktivity s hlinou. Vlani privítal 5000 návštevníkov.

V priebehu apríla otvorí archeopark minizoo. Počas tohtoročnej sezóny bude otvorený od štvrtka do nedele v čase od 10.00 do 18.00 h a po dohode aj v iných dňoch. Organizátori pripravili viaceré podujatia. Počas júlových a augustových víkendov môžu návštevníci využiť novú kyvadlovú dopravu Cíferská fčela.

Archeopark Cífer-Pác je historicko-edukačný areál, ktorý ponúka pohľad do minulosti regiónu prostredníctvom náznakovej rekonštrukcie rímsko-germánskeho osídlenia zo 4. storočia nášho letopočtu. V budove zrekonštruovaného mlynu vznikla stála expozícia, ktorá mapuje najvýznamnejšie archeologické nálezy od obdobia neolitu až po skorý stredovek v katastri dnešného Cífera.
