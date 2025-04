V najstarších opálových baniach pripravili veľkonočný program

Červenica 11. apríla (TASR) - V najstarších opálových baniach, ktoré sa nachádzajú v Slanských vrchoch nad Prešovom, otvorili letnú sezónu. Majú nový režim prehliadok a ponúkajú aj špeciálny veľkonočný program pre rodiny s deťmi. Počas sviatkov si návštevníci môžu pozrieť dve veľkonočné vajíčka z brúseného ľadového opálu. Ako TASR informovala marketingová manažérka Slovenských opálových baní Iveta Adamová, vystavené budú len počas týchto sviatkov.



Pre deti majú pripravené aj veľkonočné dobrodružné hľadanie opálu, ktoré sa uskutoční 17. apríla a 22. apríla. „Malí hľadači sa môžu tešiť na veľkonočnú výslužku, ktorá prekoná aj čokoládové vajíčka - kúsok skutočného opálu na pamiatku. A je pritom úplne jedno, či sú to dievčatá, alebo chlapci, hľadanie opálov je pre všetky deti,“ uviedla Adamová. Počas veľkonočných sviatkov budú bane otvorené každý deň okrem Veľkého piatka.



„Opálové bane sú miesto, kde história, príroda a objavovanie tvoria zážitok, ktorý si odnesú deti aj dospelí. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú nahliadnuť do podzemného sveta opálu,“ uviedol riaditeľ banského skanzenu najstarších opálových baní na svete Jozef Čurík.



Návštevníkov pod zemou čaká 30-kilometrový labyrint, ktorého nezatopené časti je možné preskúmať len s profesionálnym sprievodcom v rámci štvorhodinovej prehliadky s názvom Po stopách starých baníkov. Na tento typ prehliadky je nutné mať fyzickú kondíciu. Bežné hodinové prehliadky so sprievodcom sú možné každé dve hodiny, v mesiacoch júl a august každú hodinu. Sú vhodné aj pre najmenších návštevníkov a sú fyzicky nenáročné.