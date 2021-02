Bratislava 22. februára (TASR) – V najväčších bratislavských mestských častiach klesá miera pozitivity pri antigénovom testovaní na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z výsledkov testovania z uplynulého víkendu z mobilných odberných miest (MOM) zriadených samosprávou.



Mestská časť Petržalka urobila počas dvoch dní 13.499 testov, z toho 66 vyšlo s pozitívnym výsledkom. Miera pozitivity tak predstavuje 0,49 percenta. Pred týždňom sa miera pozitivity v najväčšej mestskej časti pohybovala na úrovni 0,7 percenta a začiatkom februára na úrovni 0,83 percenta.



Mestská časť Ružinov otestovala na svojich desiatich dočasných MOM celkovo 12.812 ľudí, z ktorých 47 vyšiel pozitívny výsledok. Miera pozitivity tak bola 0,37 percenta. Na porovnanie, pred týždňom bola 0,60 percenta a spred dvoch týždňov 0,80 percenta. Starosta Ružinova Martin Chren to označuje za výborný výsledok aj s prihliadnutím na to, že zo 47 tohtovíkendových pozitívne testovaných boli len 13 Ružinovčania.



Starosta zároveň pripomenul, že na budúci víkend už mestská časť testovať nebude. "Jednak už v Ružinove a v blízkom okolí funguje vyše 20 stálych MOM s kapacitou vyše 50.000 testov za týždeň. Jednak si aj kolegovia po piatich víkendoch potrebujú odpočinúť, jednak idú prázdniny, a navyše dopravný podnik už svoje autobusy potrebuje naspäť," vysvetlil na sociálnej sieti.



Miera pozitivity klesá aj v Novom Meste. Na odberných antigénových miestach, ktoré zriadila mestská časť, sa počas uplynulého víkendu otestovalo 3993 ľudí, z toho 29 mali pozitívny výsledok. Pozitivita predstavuje 0,73 percenta, začiatkom mesiaca sa pohybovala na úrovni 0,80 percenta. "Som rád, že čísla nám ani tentoraz 'nevyleteli' a podiel pozitívnych sa darí držať pod jedným percentom. Naďalej robme všetko, čo bráni rýchlemu šíreniu vírusu a chráni naše zdravie," vyzval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Ako jediná spomedzi najväčších samospráv nerealizovala testovanie mestská časť Staré Mesto. "Samospráva neorganizovala testovanie, keďže od minulého týždňa na území Starého Mesta funguje 12 mobilných odberových miesta zriadených súkromnými prevádzkovateľmi," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. Mestská časť však v uplynulom období zaznamenala pokles miery pozitivity pri antigénovom testovaní.



V rámci MOM Lamač bolo od 21.decembra z 57.261 testov 767 pozitívnych





V Lamači, Dúbravke a Devínskej Novej Vsi vykonali od 21. decembra 2020 v rámci testovania spadajúceho pod mobilné odberové miesto (MOM) Lamač 57.261 testov. Zachytili 767 pozitívnych, čo tvorí pozitivitu 1,34 percenta. Informuje o tom samospráva Lamača, ktorá zriadila MOM vo svojej mestskej časti.



Uvádza tiež výsledky víkendového testovania (20.-21.2), v tomto prípade len za Lamač a Dúbravku, keďže v Devínskej Novej Vsi sa už pod gesciou MOM Lamač netestovalo.



V Dúbravke otestovali 4278 ľudí, pozitívnych bolo 18 testovaných (0,42 percenta). V Lamači zistili desať pozitívnych vzoriek z 1007 testov (pozitivita 0,99 percenta).