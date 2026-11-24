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LAVÍNOVÉ NEBEZPEČENSTVO V TATRÁCH: Horská služba varuje
Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska arktický vzduch.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 24. novembra (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier je v utorok vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Hlavným problémom je vetrom previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
„Pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde sa sneh kumuluje vo väčšom množstve a vytvára snehové vankúše, dosky a náveje. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických, trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky,“ uviedlo stredisko s tým, že uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z doskového snehu.
Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska arktický vzduch. V najbližších dňoch podľa SLP očakávame slabé sneženie a naďalej silný severozápadný vietor. Súvislá snehová pokrývka je síce už od podhoria, no významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 20 až 60 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú aj vďaka nízkym teplotám navzájom dostatočne previazané. Vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená nerovnomerne.
V najvyšších polohách Nízkych Tatier v utorok pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Hlavným lavínovým problémom je nový, vetrom previaty sneh na záveterných svahoch, v žľaboch a muldách, kde sa pri silnom vetre vytvorili snehové dosky a vankúše, ktoré sa pri zaťažení môžu uvoľniť v podobe menších lavín. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehu sú dôvodom na vytváranie kritických vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky,“ spresnili zo strediska a dodali, že súvislá snehová pokrývka je síce už od podhoria, no významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje desať až 30 centimetrov, lokálne aj viac.
„Pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde sa sneh kumuluje vo väčšom množstve a vytvára snehové vankúše, dosky a náveje. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických, trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky,“ uviedlo stredisko s tým, že uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z doskového snehu.
Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska arktický vzduch. V najbližších dňoch podľa SLP očakávame slabé sneženie a naďalej silný severozápadný vietor. Súvislá snehová pokrývka je síce už od podhoria, no významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 20 až 60 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú aj vďaka nízkym teplotám navzájom dostatočne previazané. Vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená nerovnomerne.
V najvyšších polohách Nízkych Tatier v utorok pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Hlavným lavínovým problémom je nový, vetrom previaty sneh na záveterných svahoch, v žľaboch a muldách, kde sa pri silnom vetre vytvorili snehové dosky a vankúše, ktoré sa pri zaťažení môžu uvoľniť v podobe menších lavín. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehu sú dôvodom na vytváranie kritických vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky,“ spresnili zo strediska a dodali, že súvislá snehová pokrývka je síce už od podhoria, no významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje desať až 30 centimetrov, lokálne aj viac.