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V najvyšších polohách Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo
Na utorok je zároveň vydaná výstraha druhého stupňa pred silným vetrom, ktorý môže dosahovať rýchlosť do 25 metrov za sekundu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 17. novembra (TASR) - V najvyšších polohách Tatier v utorok platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Pri veľkom dodatočnom zaťažení je v najvyšších polohách možný výskyt malých lavín z voľného a vetrom naviateho snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
„Lavínové nebezpečenstvo sa bude koncentrovať len v najvyšších polohách Tatier na záveterných svahoch severných až východných orientácií. A to prevažne vo veľmi strmom teréne pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ uviedli zo SLP.
Na utorok je zároveň vydaná výstraha druhého stupňa pred silným vetrom, ktorý môže dosahovať rýchlosť do 25 metrov za sekundu. Počas dňa sa očakáva slabé sneženie s prírastkom do desiatich centimetrov.
Snehová pokrývka sa vplyvom oteplenia mierne stabilizovala, na mnohých miestach sadla a stvrdla. „V severnom sektore sa stále nachádza suchý voľný sneh, ktorý v kombinácii so slabým snežením a silným vetrom zvýši lavínovú situáciu,“ upozornili zo strediska.
„Lavínové nebezpečenstvo sa bude koncentrovať len v najvyšších polohách Tatier na záveterných svahoch severných až východných orientácií. A to prevažne vo veľmi strmom teréne pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ uviedli zo SLP.
Na utorok je zároveň vydaná výstraha druhého stupňa pred silným vetrom, ktorý môže dosahovať rýchlosť do 25 metrov za sekundu. Počas dňa sa očakáva slabé sneženie s prírastkom do desiatich centimetrov.
Snehová pokrývka sa vplyvom oteplenia mierne stabilizovala, na mnohých miestach sadla a stvrdla. „V severnom sektore sa stále nachádza suchý voľný sneh, ktorý v kombinácii so slabým snežením a silným vetrom zvýši lavínovú situáciu,“ upozornili zo strediska.