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V najvyšších polohách Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo
Malé lavínové nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým previaty sneh na záveterných východných a severovýchodných stranách najvyšších polôh.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 22. novembra (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Západných a v západnej časti Nízkych Tatier platí v nedeľu nad hranicou 1800 metrov nad morom malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku.
Malé lavínové nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým previaty sneh na záveterných východných a severovýchodných stranách najvyšších polôh. Sneh sa akumuluje najmä na veľmi strmých miestach, v úzkych žľaboch a zárezoch. Tu sa vplyvom zrážok spojených so silným vetrom môžu na záveterných stranách nachádzať menšie snehové dosky a vankúše. Počas dňa, najmä dopoludnia, sa stále očakáva slabé sneženie a silný vietor.
„Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska studený sektor. Počasie bude počas nedele ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Očakávame polojasné až polooblačné a chladné počasie. Súvislá snehová pokrývka je od 1500 metrov nad morom. Sneh si vzhľadom na nízke teploty zachováva prachový charakter a v najvyšších polohách leží na starej tvrdej snehovej pokrývke. Tieto dve vrstvy nie sú dostatočne zviazané a tvoria nebezpečnú vrstvu náchylnú na uvoľnenie,“ informuje stredisko.
Malé lavínové nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým previaty sneh na záveterných východných a severovýchodných stranách najvyšších polôh. Sneh sa akumuluje najmä na veľmi strmých miestach, v úzkych žľaboch a zárezoch. Tu sa vplyvom zrážok spojených so silným vetrom môžu na záveterných stranách nachádzať menšie snehové dosky a vankúše. Počas dňa, najmä dopoludnia, sa stále očakáva slabé sneženie a silný vietor.
„Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska studený sektor. Počasie bude počas nedele ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Očakávame polojasné až polooblačné a chladné počasie. Súvislá snehová pokrývka je od 1500 metrov nad morom. Sneh si vzhľadom na nízke teploty zachováva prachový charakter a v najvyšších polohách leží na starej tvrdej snehovej pokrývke. Tieto dve vrstvy nie sú dostatočne zviazané a tvoria nebezpečnú vrstvu náchylnú na uvoľnenie,“ informuje stredisko.