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V najvyšších polohách Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo
SLP upozorňuje na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde sa sneh kumuluje vo väčšom množstve a vytvára snehové vankúše, dosky a náveje.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 25. novembra (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier v stredu trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier sa nad hranicou lesa vytvorilo malé lavínové nebezpečenstvo. Hlavným problémom je vetrom previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
SLP upozorňuje na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde sa sneh kumuluje vo väčšom množstve a vytvára snehové vankúše, dosky a náveje. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z doskového snehu,“ spresnilo.
Nad územím Slovenska pretrváva studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý od severu priniesol snehové zrážky sprevádzané silným vetrom. Za uplynulé dva - tri dni pripadlo desať až 30 centimetrov nového snehu, súvislá snehová pokrývka sa už vyskytuje od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú, aj vďaka nízkym teplotám, navzájom dostatočne previazané. Vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená nerovnomerne.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier je nový sneh v najvyšších polohách vetrom previaty na záveterné svahy, do žľabov a múld, kde sú vytvorené nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny z doskového snehu. „V pohoriach pripadlo od päť do 25 centimetrov nového snehu, no vplyvom vetra je veľmi nerovnomerne rozmiestnený. Na záveterných svahoch sa lokálne nachádza až 50 centimetrov previateho - nestabilného snehu. Vplyvom nízkych teplôt sa bude snehová pokrývka stabilizovať len pomaly,“ podotkli zo strediska.
SLP upozorňuje na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde sa sneh kumuluje vo väčšom množstve a vytvára snehové vankúše, dosky a náveje. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z doskového snehu,“ spresnilo.
Nad územím Slovenska pretrváva studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý od severu priniesol snehové zrážky sprevádzané silným vetrom. Za uplynulé dva - tri dni pripadlo desať až 30 centimetrov nového snehu, súvislá snehová pokrývka sa už vyskytuje od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú, aj vďaka nízkym teplotám, navzájom dostatočne previazané. Vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená nerovnomerne.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier je nový sneh v najvyšších polohách vetrom previaty na záveterné svahy, do žľabov a múld, kde sú vytvorené nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny z doskového snehu. „V pohoriach pripadlo od päť do 25 centimetrov nového snehu, no vplyvom vetra je veľmi nerovnomerne rozmiestnený. Na záveterných svahoch sa lokálne nachádza až 50 centimetrov previateho - nestabilného snehu. Vplyvom nízkych teplôt sa bude snehová pokrývka stabilizovať len pomaly,“ podotkli zo strediska.