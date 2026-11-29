< sekcia Regióny
V najvyšších polohách Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo
Hlavným problémom v Tatrách je vetrom previaty sneh v najvyšších polohách nad pásmom lesa a kosodreviny.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 29. novembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá i v nedeľu v najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier. V Malej a Veľkej Fatre, ako i východnej časti Nízkych Tatier je nebezpečenstvo lavín malé. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Hlavným problémom v Tatrách je vetrom previaty sneh v najvyšších polohách nad pásmom lesa a kosodreviny. Turisti by si mali dávať pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky viedli k rozvoju kritických, trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka v Tatrách sa vyskytuje od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Vplyvom predchádzajúceho vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne. Snehové vrstvy z jednotlivých periód sneženia nie sú navzájom dostatočne previazané, vo vnútri sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu.
Problémom vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je vetrom previaty sneh v strmých lokalitách, kde napadol na staršiu snehovú pokrývku. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch tak môžu uvoľniť menšie lavíny.
Celkovo sa v pohoriach nachádza 15 až 40 centimetrov snehu, ktorý je vplyvom vetra nerovnomerne rozmiestnený.
Hlavným problémom v Tatrách je vetrom previaty sneh v najvyšších polohách nad pásmom lesa a kosodreviny. Turisti by si mali dávať pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky viedli k rozvoju kritických, trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka v Tatrách sa vyskytuje od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Vplyvom predchádzajúceho vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne. Snehové vrstvy z jednotlivých periód sneženia nie sú navzájom dostatočne previazané, vo vnútri sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu.
Problémom vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je vetrom previaty sneh v strmých lokalitách, kde napadol na staršiu snehovú pokrývku. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch tak môžu uvoľniť menšie lavíny.
Celkovo sa v pohoriach nachádza 15 až 40 centimetrov snehu, ktorý je vplyvom vetra nerovnomerne rozmiestnený.