V najvyšších polohách Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 13. januára (TASR) – Vo vysokých polohách Západných a Vysokých Tatier pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách, Veľkej a Malej Fatre a v nízkych polohách je malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Súvislá snehová pokrývka sa udržala v stredných a vysokých polohách. Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, a to hlavne na severných, severovýchodných a východných orientáciách najvyšších polôh. Tu je možné v úzkych strmých žľaboch uvoľniť lavínu hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Sedlák s tým, že na severných orientáciách vyšších polôh a vo vnútri snehovej pokrývky sa vyskytuje nestabilná vrstva hranatozrnného snehu.



Počasie v slovenských pohoriach ovplyvňuje teplý front a postupujúca tlaková výš. Teploty sa vo štvrtok pohybujú od mínus 12 v najvyšších polohách do nula stupňov Celzia na podhorí. Prevláda severozápadný vietor s rýchlosťou šesť až 10 metrov za sekundu, v nárazoch na najvyšších polohách do 12 metrov za sekundu.