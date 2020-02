V najzápadnejšej obci Slovenska sa voľby začali načas a bez problémov

Záhorská Ves 29. februára (TASR) – Presne o siedmej hodine sa sobotňajšie voľby do Národnej rady SR bezproblémovo začali aj v najzápadnejšom sídle Slovenska, v obci Záhorská Ves (okres Malacky). Prvá volička vhodila obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny dve minúty po siedmej.



"Bola to nevyhnutnosť ísť takto ráno, keďže sa musím ponáhľať do práce. Na voľby chodím pravidelne" priznala sa pani Patrícia. Nad tým, za koho zahlasuje, dlho nerozmýšľala. "Vlastne vôbec, od začiatku som bola rozhodnutá,“ dodala.



Pán Jozef takisto považuje možnosť zúčastniť sa na voľbách za občianske právo i povinnosť. To, že prišiel hneď zrána, má pre neho jednoduchý dôvod. "Aspoň na to nebudem musieť myslieť, mám svätý pokoj," povedal. Verí, že Slovensko sa po voľbách zmení.



Volebná miestnosť sa postupne zapĺňala ďalšími voličmi. Medzi prvými prišiel aj starosta obce Boris Šimkovič. Samosprávu vedie piate volebné obdobie, jeho úrad pripravoval už piate parlamentné voľby v obci. "Myslím si, že o tieto voľby bol v obci záujem, predpokladám, že určite prekonáme výsledok v predchádzajúcich parlamentných voľbách,“ povedal. Záhorská Ves mala pred štyrmi rokmi vôbec najnižšiu voličskú účasť z obcí v Bratislavskom kraji.



Právo voliť v tohtoročných voľbách do NR SR má 1455 obyvateľov Záhorskej Vsi. Volebný okrsok patrí k 582 okrskom Bratislavskom kraji a 56 v okrese Malacky.