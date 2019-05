V najzápadnejšej obci SR Záhorskej Vsi boli dvaja víťazi

Platné hlasovacie lístky odovzdalo v obci 216 voličov, volebná účasť dosiahla 14,73 percenta.

Bratislava 27. mája (TASR) - V najzápadnejšej obci na Slovensku, v Záhorskej Vsi nebol jednoznačný víťaz sobotňajších (25.5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP). S rovnakým ziskom 19,44 percenta hlasov skončili Smer-SD i Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, zverejnených Štatistickým úradom SR.



Celkový víťaz volieb, koalícia PS - Spolu-OD skončila až na treťom mieste, volilo ju 18,51 percenta hlasujúcich. Nasleduje SaS, ktorej dalo hlas 9,72 percenta voličov a KDH so ziskom 7,87 percenta. Do europarlamentu by v Záhorskej Vsi posunuli aj SNS, ktorá získala 6,48 percenta hlasov.



Platné hlasovacie lístky odovzdalo v obci 216 voličov, volebná účasť dosiahla 14,73 percenta.



Víťazom volieb do Európskeho parlamentu sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu-OD so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila v nedeľu Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.