NAHÁŇAČKA: Vodič sa snažil utiecť s nákladným autom plným migrantov

Bratislava 30. septembra (TASR) - Bratislavskí policajti našli vo štvrtok v priestoroch nákladného vozidla 28 migrantov. Vodič kamióna najskôr nereagoval na výzvy a zastavil až po použití varovných výstrelov. Po zastavení sa snažil utiecť, napokon bol zadržaný a predvedený na policajné oddelenie. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Nákladné vozidlo prišlo vo štvrtok pred 11.00 h na územie Slovenska po tom, ako vodič ignoroval výzvy na zastavenie. "Viaceré hliadky Policajného zboru sa snažili toto vozidlo zastaviť, pričom vodič riskantnou jazdou po diaľnici D2 pokračoval v smere do Českej republiky. Z diaľnice vodič zišiel v smere do mestskej časti Lamač a pokračoval cez Záhorskú Bystricu," spresnila polícia.



Policajti mimo zastavaného územia v smere na automobilový závod použili služobnú zbraň a vystrelili niekoľko varovných výstrelov. "Vodič s nákladným vozidlom následne zastavil a dal sa na útek v smere do poľa, kde bol hliadkami Policajného zboru obmedzený na osobnej slobode. Policajti následne v nákladnom priestore vozidla našli 28 migrantov. Tí budú odovzdaní cudzineckej polícii na vykonanie ďalších potrebných úkonov," podotkli policajti.