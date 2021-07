V nákupnom centre vystavujú kryštály piva nafotené pod mikroskopom

Bratislava 16. júla (TASR) - Tak vyzerá chuť je názov výstavy experimentálnych fotografií Justina Zolla, ktorá môže zaujať návštevníkov bratislavského obchodného centra na nábreží Dunaja. Americký fotograf na nej prezentuje zábery spod mikroskopu, na ktorých zachytil pôsobivé štruktúry piva. Výstava potrvá v Bratislave do 29. júla. "Následne bude inštalovaná v ďalších slovenských mestách," informovala TASR za organizátorov Vladimíra Pôbišová.



"Chceli sme ukázať, ako vyzerá chuť nášho piva a hľadali sme spôsob, ako spojiť umenie s vedou, keďže nafotiť kryštály piva pod mikroskopom nie je také jednoduché, ako sa zdá. Nakoniec nás hľadanie vhodného umelca priviedlo až do USA. Justin Zoll sa venuje tvorbe makrosnímok, ale pivo bola tiež jeho premiéra," priblížil Peter Gajdoš, zástupca slovenského pivovaru, ktorý formou umeleckej fotografie predstavil 12 chutí svojich pivných špeciálov.



Ich krstnými rodičmi sa stalo dvanásť osobností, medzi nimi napríklad herec Ján Greššo, režisér Nikita Slovák, spisovateľka Andrea Coddington, tanečníčka a choreografka Terezika Vlčeková, bluesová speváčka Zuzana Suchánková, športový novinár a manažér športovcov Jozef Korbel, ale aj lekárka Soňa Ostrovská či herec Marián Labuda. "Keď človek pije pivo, vytvára sa v tele hormón šťastia. Viem to vďaka tomu, že v jednej hre hrám doktora," vtipne komentoval Labuda krst fotografie pivného špeciálu nazvaného Jam Session.