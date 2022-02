V nákupných centrách v Prešove a Poprade sa očkuje tri dni v týždni

Prešov 10. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne realizuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v pozmenenom režime. Podobne ako uplynulý týždeň, aj tento ostávajú krajské veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) Prešov, Poprad a Humenné pre nízky záujem zo strany verejnosti o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 zatvorené. Zmenený režim sa týka očkovacích miest v nákupných domoch v Prešove a v Poprade, kde sa od tohto týždňa uskutočňuje vakcinácia miesto siedmich už len počas troch dní. A to v piatok, sobotu a v nedeľu. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V piatok (11. 2.) sa verejnosť v nákupných domoch v Prešove a v Poprade dostane k vakcíne proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNTech alebo k vakcíne Janssen v tradičnom čase medzi 15.00 a 18.00 h. V tento deň zároveň výjazdová služba PSK plánuje očkovať v meste Spišská Belá, kde by mala byť vakcína od Pfizer/BioNTech aplikovaná približne 120 záujemcom.



"Najbližší víkend (12. a 13. 2.) prinesie šesť očkovacích termínov, z toho dva sú určené len pre registrovaných záujemcov cez štátnu čakáreň a portál www.psk-ockovanie.sk. Konkrétne ide o očkovanie vakcínou Janssen, ktoré je v prešovskom a popradskom nákupnom dome naplánované v sobotu vo vymedzenom čase od 12.00 h do 17.00 h," uviedla Jeleňová.



Očkovať budú na počkanie i neregistrovaných. Rovnako tak sa môžu prísť záujemcovia zaočkovať či preočkovať bez registrácie aj vakcínou od Pfizer/BioNTech. Čas očkovania na počkanie je stanovený v rozmedzí 10.00 h až 17.00 h.



PSK posledné dva týždne eviduje výrazný pokles dopytu po vakcíne. Kým v prvom januárovom týždni na očkovacie miesta PSK prišlo približne 6200 ľudí, začiatkom februára zaznamenal kraj nižší počet podaných vakcín až o zhruba 87 percent.