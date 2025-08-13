< sekcia Regióny
V Námestove sa v stredu začína päťdňový multižánrový festival Tanečno
Na festivale sa predstaví viacero významných tanečných produkcií a osobností, ktoré na Slovensko zavítajú prvýkrát.
Autor TASR
Námestovo 13. augusta (TASR) - Pohybovou inscenáciou Výmyselníci v podaní tanečníkov z občianskeho združenia tanC sa v stredu v Námestove začína päťdňový multižánrový festival Tanečno. Ako za organizátorov informoval Michal Dudoň, od 13. do 17. augusta prinesie festival viac ako 20 predstavení zahraničných tanečných produkcií z Nórska, Francúzska, Švédska či Česka a aj to najlepšie z domácej tanečnej scény.
„Oproti minulým rokom sme sa tento rok rozhodli ponúknuť program, ktorý je inkluzívnejší, má ambíciu viac prepájať, dostať sa bližšie k divákom a vytvárať dialóg,“ uviedol organizátor Andrej Štepita. Tento rok sa podarilo uviesť viac predstavení vo verejných priestoroch a vytvoriť tak srdce festivalu v centre Námestova, kde budú všetkým prístupné aj veľkoformátové zahraničné produkcie.
Na festivale sa predstaví viacero významných tanečných produkcií a osobností, ktoré na Slovensko zavítajú prvýkrát. „V slovenskej premiére uvedieme jednu z najvýznamnejších českých tanečných produkcií posledných rokov Ostrov! choreografky Jany Burkievičovej. Jej uvedenie na festivale vnímame ako perfektný úvod do súčasných tanečných foriem pre nového diváka,“ poznamenal Štepita.
Doplnil, že tento ročník sa rozhodli vytvoriť z miestneho amfiteátra plnohodnotný festivalový stage, ktorý umožní vidieť umelecké predstavenia aj novému divákovi. „Veríme, že špičkový tanec v centre mesta je tou najlepšou reklamou na živú kultúru. Našou ambíciou je naplno využiť aj špecifické nábrežie, námestie či miestny skatepark a roztancovať tak celé mesto,“ dodal Štepita.
Festival bude prepájať multižánrové tanečné predstavenia, workshopy pre všetky vekové kategórie, sprievodný program a regionálne prostredie. Cieľom Tanečna je predstaviť širokej verejnosti tanečné umenie ako samostatný umelecký žáner v celej jeho rôznorodosti, pestrosti a kráse.
