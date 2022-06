V národnej galérii na zámku bude prednáška o konceptuálnom umení

Zvolen 20. júna (TASR) – Na tému Konceptuálne umenie bude vo štvrtok 23. júna o 17.30 h hovoriť v Slovenskej národnej galérii (SNG) na Zvolenskom zámku kurátor Aurel Hrabušický. Prednáška zapadá do cyklu SNG s názvom 20~20. Slovenský príbeh umenia.



Ako informuje SNG, konceptuálne umenie na Slovensku je zvláštnym úkazom. "Objavilo sa v prostredí, ktoré nebolo príliš naklonené intelektuálnym prúdom v umení, a ešte krátko po tom, ako sa skončila éra socialistického realizmu. Dokonca aj v liberálnych 60. rokoch prežívalo na okraji, sotva povšimnuté. Základom konceptuálneho umenia je presvedčenie, že väčšia časť procesu pri tvorbe a vnímaní umenia prebehne v mysli a to, čo je zverejnené, je vlastne iba vizuálnou pomôckou, stopou po niečom, čo sa už v podstate odohralo niekde inde," uvádza SNG.



Aurel Hrabušický študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996 bol kurátorom zbierky nových médií a neskôr zbierky fotografie v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Venuje sa vizuálnemu umeniu na Slovensku v poslednom storočí.



Sobotná bašta na zámku 25. júna o 10.00 h sa venuje zvukoznakom a hudbokresbám. Pracovníci SNG budú hľadať spolu s malými návštevníkmi galérie odpovede v diele Milana Adamčiaka, slovenského umelca, priekopníka vizuálnych partitúr. "Vyskúšame si, ako môžeme výtvarne zaznamenať niečo, čo počujeme. Spoločne sa pokúsime vytvoriť najdlhšiu notovú osnovu na zámku so záznamom vybranej skladby značkami podľa vlastného výberu," približuje podujatie SNG.