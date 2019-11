Na Národnej ulici v B.Bystrici odhalili pamätnú tabuľu na poctu VPN

Banská Bystrica 17. novembra - Na budove v Národnej ulici v Banskej Bystrici v nedeľu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie odhalili pamätnú tabuľu, ktorá je poctou iniciatíve Verejnosť proti násiliu (VPN). V pohnutých novembrových dňoch v roku 1989 v nej sídlilo Krajské koordinačné centrum VPN. Banská Bystrica bola vtedy centrom Stredoslovenského kraja.



"Bol tu krajský národný výbor, odbor pre cirkevné záležitosti, ktorý bol veľmi dobre sledovaný, a tak sme boli pod drobnohľadom aj my. Odtiaľto sme koordinovali našu činnosť v celom kraji, všetky výjazdy po dedinách, fabrikách. Robili sme stretnutia s regionálnymi 'vépeenkármi'," priblížil niekdajší dramaturg banskobystrického Domu kultúry Maroš Krajčovič, ktorý bol v tom čase krajským šéfom VPN a spoločne s ostatnými zakladateľmi VPN v Banskej Bystrici a členmi celoslovenskej rady sa zúčastnil na odhalení pamätnej tabule.



"Vždy nám bolo čudné, že o čom sme sa tam rozprávali, sa vedelo skôr, než sme sa o tom komukoľvek zmienili. Jeden z nás potom požiadal o 'prelustrovanie' baráku a natrafilo sa na ploštice, ktoré tu boli namontované ešte pred rokom 1989. Cirkevní tajomníci boli predĺženou rukou vtedajšej Štátnej bezpečnosti. Neskôr sa našli ploštice aj na biskupskom úrade," reagoval vtedy aktívny novinár Ivan Bača, po revolúcii šéfredaktor stredoslovenského krajského denníka.



"Podarilo sa to zlikvidovať. Pokoj, ten nebol nikdy a nebude, vždy sa nájde niekto, kto chce niečo iné, než čo ostatní. Dostávame sa do situácie, keď si človek hovorí, že ten osemdesiatydeviaty bol príliš jemný, zamatový a malo byť možno trochu tvrdšie," pokračoval Bača.



Hoci mesto odhalilo tabuľu až po 30 rokoch, ako vraví viceprimátor Milan Lichý, ktorý priestory domu v Národnej ulici takisto pravidelne navštevoval, nikdy nie je neskoro.



"Mesto si chce pamätné miesta pripomínať. Toto bola kedysi Ulica Víťazného februára, našťastie sa potom premenovala na Národnú. Tu sme sa stretávali, je to dôležité, pamätné miesto pre Banskobystričanov," dodal Lichý.



Osobnosti Novembra '89 v Banskej Bystrici a verejnosť si uctili i kolegov, ktorí sa 30. výročia "Nežnej" nedožili, ako napríklad spisovateľka Hana Ponická, herec Ivan Palúch či lekárka Oľga Králová Mistríková, iniciátorka založenia Leteckej záchrannej služby v meste pod Urpínom a rovnako ďalších.