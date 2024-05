V Národnej zoo Bojnice sa vyliahlo mláďa žeriava čiernobieleho

Bojnice 29. mája (TASR) - Kolekciu zvierat Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach doplnilo mláďa žeriava čiernobieleho. Žeriav sa tam vyliahol v uplynulom období, ošetrovatelia v tejto súvislosti prijali i opatrenia a výbeh ohradili.



Hovorkyňa bojnickej zoo Andrea Klasová označila vyliahnutie mláďaťa žeriava za veľký úspech. "Žeriavy k nám prišli približne v roku 2016 vo veku približne jedného roka. Samica prišla z Litvy a samec z Olomouca. Spojili sme ich a čakali na to, aby pohlavne dospeli. Hlavne išlo o samca," uviedla pre TASR Klasová.



Každý rok ošetrovatelia podľa nej našli vajíčko, no bolo neoplodnené, až tento rok sa podarilo, aby sa chovnému páru vyliahlo mláďa.



Ošetrovatelia prijali v súvislosti s vyliahnutím mláďaťa i opatrenia. "Tento druh, hlavne samec, je veľmi ochranársky a stráži kompletne celý výbeh. Hneď, ako sa tak niekto objaví pri pletive, automaticky útočí. Osadili sme preto pri výbehu ďalšie zábrany. Preto chceme poprosiť návštevníkov, aby si dávali pozor," doplnila Klasová.



Žeriav čiernobiely patrí medzi väčšie žeriavy. Môže dosahovať výšku 150 centimetrov a váži od sedem do desať kilogramov. Vo voľnej prírode obýva Japonsko, Rusko, Čínu a Kóreu. Žeriavy čiernobiele vytvárajú monogamné páry, zrejme aj to je dôvod, prečo v niektorých kultúrach symbolizujú vernosť. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody je žeriav čiernobiely vedený ako zraniteľný druh. Počet vo voľnej prírode sa odhaduje na asi 2300 dospelých jedincov. Najväčšou hrozbou je pre neho úbytok a degradácia mokradí v hniezdiskách a zimoviskách. Populácie ohrozuje aj vyrušovanie ľuďmi či pytliactvo.