V Národnom divadle Košice sa predstavia hviezdy svetového baletu

Košice 22. mája (TASR) - Na javisku Národného divadla Košice (NDKE) sa v piatok (23. 5.) predstavia hviezdy svetového baletu. Počas baletného galavečera Lights of the world - Svetlá sveta sa predstavia aj domáci sólisti. TASR o tom z divadla informoval Svjatoslav Dohovič.



Galavečer má priniesť to najlepšie z klasického aj moderného baletného repertoáru - ikonické pas de deux, silné sóla aj choreografie najznámejších diel svetového baletného repertoáru ako napríklad Labutie jazero, Giselle, Don Quijote a ďalšie.



V Historickej budove NDKE sa od 19.00 h predstavia hviezdy svetového formátu z najprestížnejších divadiel ako sú Teatro alla Scala v Miláne, Štátna opera v Berlíne (Staatsballett Berlin), Dutch National Ballet z Amsterdamu, ako aj ďalších významných svetových scén.



„Svojou prítomnosťou galavečer obohatia aj domáci sólisti Baletu NDKE, ktorí sa predstavia v nádherných choreografiách a potvrdia vysokú úroveň slovenského baletného umenia,“ uvádza divadlo na svojej webovej stránke.