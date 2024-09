V Národnom divadle Košice sa rozlúčili s umelkyňou M. Halászovou

Košice 21. septembra (TASR) - V Historickej budove Národného divadla Košice sa v sobotu rozlúčili s choreografkou, tanečnou pedagogičkou a jednou z najvýraznejších osobností slovensko-českého tanečného umenia Marilenou Halászovou. Umelkyňu, ktorá zomrela 31. júla, si na javisku uctili v deň jej nedožitých 89. narodenín. TASR o tom z divadla informoval Svjatoslav Dohovič.



"Marilena Halászová sa nezmazateľne zapísala do histórie košického divadla a predovšetkým baletu, ale aj do histórie tanečného školstva v Košiciach," uviedol Dohovič.



Po tanečných rokoch v rodnom Rumunsku vyštudovala choreografiu a pedagogiku na prestížnej umeleckej škole GITIS v Moskve a v roku 1961 ako čerstvá absolventka prišla na Slovensko. Začala pôsobiť ako choreografka a tanečná pedagogička v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. V roku 1969 spolu so svojím manželom a stálym umeleckým partnerom Andrejom Halászom nastúpila do vtedajšieho Štátneho divadla Košice.



"Počas nasledujúcich 12 rokov v pozícii umeleckej šéfky baletu a choreografky výrazným spôsobom obohatila repertoár košického baletu. Jej príspevok k rozvoju tanečného školstva nielen v Košiciach je nenahraditeľný. Spolu s manželom stála pri založení tanečného oddelenia na Štátnom konzervatóriu v Košiciach v roku 1974," doplnil Dohovič.



Po Košiciach jej kroky smerovali na Music and Ballet School v Bagdade. Po návrate sa usadila v Prahe, kde pôsobila v Pražskom komornom balete Pavla Šmoka. Spolupracovala s viacerými baletnými súbormi v Čechách a vychovala medzinárodne uznávaných tanečných umelcov v slovensko-českom interpretačnom kontexte druhej polovice 20. storočia. Pôsobila ako docentka na Tanečnej katedre HAMU v Prahe a vedúca Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave.



"Bola dlhoročnou garantkou tanečného oddelenia na Súkromnom konzervatóriu na Zádielskej ulici, kde formovala súčasnú generáciu tanečníkov a tanečníc. Často sa vracala do Národného divadla Košice. Jej choreografické, režisérske či tanečno-pedagogické postrehy boli vždy inšpiratívne, profesionálne a nadčasové," uzavrel Dohovič s tým, že nechýbala ani na nových baletných premiérach.