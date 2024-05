V Národnom divadle Košice zaznie Čardášová princezná ako galakoncert

Košice 23. mája (TASR) - Známa opereta Čardášová princezná od skladateľa Emmericha Kálmána sa na javisko Národného divadla Košice (NDKE) vráti v piatok (24. 5.) a sobotu (25. 5.) v podobe galakoncertu s výnimočným sólistickým obsadením. Špeciálnym hosťom večera bude aj dcéra slávneho skladateľa Yvonne Kálmán, ktorá si zaspomína na rozhovory so svojím otcom a priblíži jeho tvorbu, ale aj obdobie úteku židovskej rodiny pred nacistami do Ameriky a nový život v New Yorku. Za NDKE o tom informoval Svjatoslav Dohovič.



V titulných postavách sa predstavia hosťujúci sólisti sopranistka Eva Katráková Bodorová a tenorista Juraj Hollý spolu s domácimi sólistami Silviou Ondočko, Anetou Hollou, Maksymom Kutsenkom, Mariánom Lukáčom, Mihálym Podkopájevom a Kristiánom Guttekom. Úryvky z knihy Stefana Zweiga prednesie herec Matej Marušin. Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery NDKE pod taktovkou šéfdirigenta Petra Valentoviča.



Opera košického divadla uviedla Čardášovú princeznú od roku 1967 v troch naštudovaniach, dosiaľ naposledy zaznela ako silvestrovské predstavenie v roku 2019. Nadchádzajúci galakoncert prinesie operetu podľa divadla v novom speváckom naštudovaní v spoločensky aktuálnej podobe.



"V našej verzii zaznie každá jedna nota, ktorú napísal Kálmán pre viedenskú svetovú premiéru, ktorá sa uskutočnila 17. novembra 1915 v dnes už neexistujúcom Johann Strauss Theater, avšak bez dialógov, ktoré v koncertnom stvárnení nie sú zmysluplné. Napriek tomu bude prítomné aj hovorené slovo v podobe dvoch úryvkov z knihy rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga Svet včerajška, ktorý bol nielen súčasníkom Kálmána, ale patril i k jeho obľúbeným spisovateľom," uviedol riaditeľ Opery NDKE Roland Khern Tóth.