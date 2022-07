V národnom múzeu je Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva

Bratislava 4. júla (TASR) – Súčasťou Slovenského národného múzea (SNM) a jeho Historického múzea v Bratislave je od júla Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva. Jednou z hlavných úloh centra bude spolupráca na koncepcii Múzea slovenského vysťahovalectva, ktoré má v hlavnom meste vzniknúť do roku 2028.



"SNM už niekoľko desaťročí zbiera predmety spojené so životom Slovákov v zahraničí tak, ako to vyplýva zo zriaďovacej listiny SNM. Teší nás preto, že v blízkej budúcnosti vznikne samostatná vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá bude mapovať, skúmať a sprístupňovať verejnosti činnosť a dedičstvo krajanov v zahraničí," uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ SNM Branislav Panis, pripomínajúc, že za posledných 150 rokov emigrovala do zahraničia takmer tretina Slovákov.



Dokumentačné centrum vzniklo na základe vládou schválenej Koncepcie štátnej politiky SR voči Slovákom žijúcim v zahraničí. Ministerstvo kultúry (MK) SR ako gestor a koordinátor úloh súvisiacich so zriadením Múzea slovenského vysťahovalectva má do konca roka spresniť projektový zámer. Spolu s magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky a Metropolitným inštitútom Bratislavy ministerstvo zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutoční architektonickú súťaž a uzavrie zmluvy s dodávateľom na výstavbu múzea. Schválené uznesenie vlády z 8. júna predpokladá, že od roku 2029 bude na prevádzku Múzea slovenského vysťahovalectva v štátnom rozpočte vyčlenená suma jeden milión eur ročne.



Presná lokalita pre sídlo pamäťovej inštitúcie nie je ešte definitívne uzavretá, predpokladá sa, že to bude v Petržalke.