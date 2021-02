V Národnom parku Malá Fatra sa zvýši bezzásahovosť na 280,14 hektára

Bratislava 15. februára (TASR) - V Národnom parku (NP) Malá Fatra sa zvýši podiel bezzásahového územia na 280,14 hektára. Na ploche 35,67 hektára bude aktívny manažment, ktorý má zlepšiť biotopové podmienky hlucháňa. Na webovej stránke o tom informovali ochranári Správy NP Malá Fatra.



Celková výmera národného parku je aktuálne 22.380 hektárov. Opatreniami sa dočasne zvýšil podiel bezzásahového územia v NP Malá Fatra z 19,52 percenta na 21,74 percenta. "Hoci sú tieto obmedzenia časovo obmedzené do konca roka 2024, je nesporné, že v ére národného parku ide o doteraz najvýraznejšie posilnenie ochrany lesných biotopov," tvrdia ochranári. Dodávajú, že v bezzásahovom režime je väčšia časť územia. Nie vo všetkých lesoch sú aktuálne naplánované lesohospodárske zásahy. "Pokiaľ však takéto lesy nebudú v blízkej budúcnosti zaradené do bezzásahovej zóny národného parku, vždy hrozí ich vyťaženie," podotkli.



Na to, aby sa opatrenia bezzásahovosti podarilo predĺžiť a postupne rozširovať aj na ďalšiu plochu národného parku, je podľa ochranárov nevyhnutné, aby štát riadne a načas uhrádzal "ujmu za obmedzenie bežného obhospodarovania všetkým vlastníkom". "Ide totiž o súkromné, nie štátne pozemky," konštatujú ochranári. Zároveň treba zintenzívniť výkup ďalších pozemkov, prípadne zabezpečiť zmluvnú starostlivosť či zámenu pozemkov. "Na uvedené by mohla zmysluplne poslúžiť časť financií z plánu obnovy," poznamenali.