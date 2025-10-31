Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Národnom parku Slovenský raj uzavrú dva turistické chodníky

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

V piatok bude uzatvorený turistický chodník Klauzy - Sokolia dolina (zelená značka) z dôvodu pílenia rizikových a poškodených stromov.

Spišská Nová Ves 31. októbra (TASR) - Z dôvodu pílenia rizikových a poškodených stromov a revitalizácie vodného toku budú uzavreté dva turistické chodníky v Národnom parku (NP) Slovenský raj. Správa NP o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, v piatok bude uzatvorený turistický chodník Klauzy - Sokolia dolina (zelená značka) z dôvodu pílenia rizikových a poškodených stromov.

„Rovnako bude od piatka do stredy (5. 11.) uzatvorený turistický chodník Vernár - Kopanecká cesta, Nižná Podkova (červená značka) z dôvodu revitalizácie vodného toku,“ približuje Správa NP.
