V Národnom ústave detských chorôb otvorili pre študentov novú učebňu

Bratislava 10. novembra (TASR) - Nová učebňa chirurgických klinických zručností v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave pomôže budúcim lekárom v príprave do praxe. Základné chirurgické zručnosti si môžu natrénovať na modeloch a trenažéroch pod dozorom pedagógov. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



"Otvorenie tohto simulačného centra považujem za mimoriadne dôležitý akt pre výučbu študentov medicíny, ale i mladých lekárov v rámci špecializačného štúdia chirurgických disciplín. Práve klinická výučba chirurgických zručností je asi najväčšou slabinou nášho vzdelávania. Jednoducho máme málo možností vykonávať šitie rán a iných zručností priamo u pacientov," povedal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer.



Nová učebňa pribudla na Klinike detskej chirurgie a slúžiť bude všetkým študentom tretieho až šiesteho ročníka lekárskej fakulty. "Bude v nej 12 individuálnych pracovísk, kde sa medici budú zoznamovať s jednotlivými chirurgickými nástrojmi a budú sa učiť ošetrovať a šiť rany na umelej koži. Medici budú mať k dispozícii ďalej vysoko sofistikované trenažéry na vyšetrenie brucha, zavádzanie cievky do močového mechúra, zavádzanie hrudnej drenáže a prístroj na výučbu základov laparoskopie," priblížila Kamenická. Výučba v takejto podobe vie podľa Payera študentov skvele pripraviť na ich vstup do reálneho života.



Projekt vznikol v spolupráci s občianskym združením Detská chirurgia - OZ slniečko na ceste a Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.