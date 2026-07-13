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V Národnom ústave detských chorôb vznikli detské paliatívne lôžka
Fungovať budú na viacerých pracoviskách.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Fungovať budú na viacerých pracoviskách detskej nemocnice. Projekt zrealizovali vďaka podpore z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
Jednolôžkové izby sú pripravené na klinike detskej hematológie a onkológie, detskej klinike, neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, klinike detskej pneumológie a ftizeológie a klinike detskej neurológie.
„Moderná medicína nie je len o liečbe ochorenia, ale aj o kvalite života pacienta a jeho rodiny. Pri deťoch so závažnými a nevyliečiteľnými ochoreniami je našou povinnosťou vytvoriť prostredie, ktoré im poskytne čo najväčšie pohodlie, súkromie a pocit bezpečia. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať prvé paliatívne lôžka pre deti na Slovensku a zároveň vytvoriť multidisciplinárny tím odborníkov, ktorý zabezpečuje komplexnú podporu pacientov aj ich blízkych. Ide o významný krok v rozvoji pediatrickej paliatívnej starostlivosti na Slovensku,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Celkové náklady na vybudovanie a vybavenie paliatívnych lôžok vrátane stavebných úprav a techniky dosiahli viac ako 574.000 eur. Na vybavenie izieb okrem plánu obnovy a rozpočtu nemocnice prispelo aj nemocničné občianske združenie Pomáhame deťom NÚDCH.
„Schválenie projektu z Plánu obnovy a odolnosti predstavovalo pre NÚDCH veľký záväzok. V priebehu približne šiestich mesiacov sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu priestorov, zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie a vytvoriť paliatívne izby na piatich klinikách. Ide o výsledok intenzívnej spolupráce mnohých odborných aj technických tímov. Som rada, že sa nám podarilo v krátkom čase vytvoriť dôstojné zázemie, ktoré prinesie väčší komfort detským pacientom aj ich rodinám v mimoriadne náročných životných situáciách,“ poukázala námestníčka pre ekonomiku NÚDCH Michaela Kaňová.
Dôležitou súčasťou projektu je podľa ústavu činnosť nemocničného tímu detskej podpornej a paliatívnej starostlivosti. Združuje lekárov, zdravotné sestry, psychológov a ďalších odborníkov. Jeho úlohou je zmierňovať fyzické a psychické utrpenie detských pacientov či podpora rodiny.
Jednolôžkové izby sú pripravené na klinike detskej hematológie a onkológie, detskej klinike, neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, klinike detskej pneumológie a ftizeológie a klinike detskej neurológie.
„Moderná medicína nie je len o liečbe ochorenia, ale aj o kvalite života pacienta a jeho rodiny. Pri deťoch so závažnými a nevyliečiteľnými ochoreniami je našou povinnosťou vytvoriť prostredie, ktoré im poskytne čo najväčšie pohodlie, súkromie a pocit bezpečia. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať prvé paliatívne lôžka pre deti na Slovensku a zároveň vytvoriť multidisciplinárny tím odborníkov, ktorý zabezpečuje komplexnú podporu pacientov aj ich blízkych. Ide o významný krok v rozvoji pediatrickej paliatívnej starostlivosti na Slovensku,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Celkové náklady na vybudovanie a vybavenie paliatívnych lôžok vrátane stavebných úprav a techniky dosiahli viac ako 574.000 eur. Na vybavenie izieb okrem plánu obnovy a rozpočtu nemocnice prispelo aj nemocničné občianske združenie Pomáhame deťom NÚDCH.
„Schválenie projektu z Plánu obnovy a odolnosti predstavovalo pre NÚDCH veľký záväzok. V priebehu približne šiestich mesiacov sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu priestorov, zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie a vytvoriť paliatívne izby na piatich klinikách. Ide o výsledok intenzívnej spolupráce mnohých odborných aj technických tímov. Som rada, že sa nám podarilo v krátkom čase vytvoriť dôstojné zázemie, ktoré prinesie väčší komfort detským pacientom aj ich rodinám v mimoriadne náročných životných situáciách,“ poukázala námestníčka pre ekonomiku NÚDCH Michaela Kaňová.
Dôležitou súčasťou projektu je podľa ústavu činnosť nemocničného tímu detskej podpornej a paliatívnej starostlivosti. Združuje lekárov, zdravotné sestry, psychológov a ďalších odborníkov. Jeho úlohou je zmierňovať fyzické a psychické utrpenie detských pacientov či podpora rodiny.