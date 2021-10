Bratislava chce sprísniť pravidlá na umiestňovanie reklamy v meste

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ročný priemerný nárast teploty o dva až tri stupne Celzia, predĺženie periódy extrémnych teplôt na 30 z pôvodných desiatich dní, pokles ročných zrážok o päť percent či pokles hladiny Dunaja. Aj to sú najvýznamnejšie očakávané dôsledky zmeny klímy na území Bratislavy, ktoré pomenúva magistrát v navrhovaných zmenách a doplnkoch 07 územného plánu hlavného mesta. O ich schválení budú vo štvrtok (21. 10.) rozhodovať mestskí poslanci.



Má ísť o aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie hlavného mesta v oblasti rozvoja bratislavských mestských častí v možnosti obstarávania územných plánov zón. Taktiež v oblasti reklamných stavieb, dopravného vybavenia a zabezpečenia nových plôch pre nakladanie s odpadmi. Magistrát v dokumente hľadí aj na adaptáciu na zmenu klímy. Upozorňuje tiež na očakávané dôsledky zmeny klímy v Bratislave. Okrem spomínaných predpokladá v meste aj dlhšie periódy sucha v lete či extrémne výkyvy počasia, ako silné vetry, búrky či prívalové dažde.



"Adaptáciu na zmenu klímy je možné realizovať preventívnymi opatreniami, ktorých cieľom je predvídať vplyvy zmeny klímy a predchádzať škodám, ktoré môžu dané vplyvy spôsobiť, alebo ich minimalizovať," konštatuje v dokumente hlavné mesto s tým, že je potrebné rešpektovať najvýznamnejšie strategické dokumenty na území Slovenska a Európskej únie (EÚ) a z nich vychádzajúce strategické dokumenty hlavného mesta.



Bratislava chce zaviesť nové prísne pravidlá na umiestňovanie reklamy v meste. Reklamné stavby podľa návrhu nesmú brániť diaľkovým pohľadom na mesto, na jeho orientačné body a hodnotné objekty. Nemôžu narúšať panorámu a siluetu mesta. Reklama má byť vždy podriadená svojmu okoliu - verejnému priestoru. Nesmie rušiť okolie nadmerným hlukom, výrazným osvetlením či inými vizuálne nevhodnými prostriedkami. V križovatkách a dopravných uzloch nesmú brániť vo výhľade vodičom, cyklistom či chodcom. Nesmú ich ani rozptyľovať v pozornosti. "Je neprípustné umiestňovať reklamné stavby do prírodného prostredia, chráneného územia, pozdĺž Dunajského nábrežia a promenády i na plochách zelene," píše sa v dokumente.



Zmeny v územnom pláne reflektujú aj na to, že Bratislava bude postupne zavádzať zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Ráta tiež s vybudovaním zariadení (kompostární) na zhodnocovanie tohto odpadu. Dokument tiež ráta s novou električkovou traťou Pribinova – Košická. Ide o diskutovaný projekt, keďže má trať viesť blízko novej budovy Slovenského národného divadla.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo ešte minulý rok informoval, že mesto chystá aj zmeny a doplnky územného plánu 08, ktoré majú riešiť napríklad nájomné bývanie i zmeny vo verejnom záujme. Zmeny a doplnky 09 majú byť podľa primátora metodické. Zároveň deklaroval, že sa pracuje aj na novom územnom pláne hlavného mesta.