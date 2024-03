V nedeľu budú predávať v Trnave pôstnu polievku na pomoc núdznym

Trnava 16. marca (TASR) - Na nádvorí pri mariánskej sále na Františkánskej ulici v Trnave budú v nedeľu (17. 3.) predávať pôstnu polievku. Cieľom charitatívnej akcie je odrieknuť si nedeľný obed a jeho hodnotou prispieť tým, ktorí to viac potrebujú. Uviedol to za organizátorov Rastislav Mráz.



"Výťažok z predaja polievky bude darovaný na charitatívne účely, na udržanie bývania nízkopríjmových rodín, pre jednorodičovské rodiny a pre rodiny s väčším počtom detí," doplnil. Podujatie, ktoré potrvá od 11. do 13. hodiny, zabezpečilo Okresné centrum Kresťanskodemokratického hnutia Trnava, Združenie Mariánska sála, Trnavská arcidiecézna charita a Farnosť sv. Mikuláša Trnava - mesto.



Pôstnu polievku prvýkrát v Trnave predávali v roku 2014 na Arcibiskupskom úrade. Výťažok z predaja sa postupne zvyšoval, v prvom ročníku to bolo okolo 400 eur, v roku 2017 už takmer 1000 eur. Podporené boli priebežne aj organizácie, ktoré podávajú pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.