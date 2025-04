V nedeľu budú v Banskej Bystrici vynášať Morenu a zimu z chotára

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Jedným z tradičných ľudových zvykov pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, ktorý si pripomínajú aj Banskobystričania, je vynášanie Moreny. Symbolické vynesenie zimy z chotára plné tanca a spevu pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici na nedeľu (6. 4.) o 15.00 h. Podujatie sa začne pred Thurzovým domom, sprievod s Morenou pôjde cez Dolnú ulicu až k mostu pri potoku Bystrička, kde ju zapália a hodia do vody. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



„Nedeľa dva týždne pred Veľkou nocou sa nazýva aj Smrtná alebo Šúľková, keďže sa na obed jedli šúľance, aby malo obilie veľké a plné klasy. V túto nedeľu sa na našom území dlho zachovával zvyk vynášania Moreny. V niektorých regiónoch Slovenska tak robili na Kvetnú nedeľu. Korene tohto prastarého obradu súvisia s predkresťanským výročným obyčajovým cyklom. Morena symbolizovala zimu, s ktorou sa spájala temnota a napokon aj smrť. Dedinské spoločenstvo pociťovalo potrebu zbaviť sa jej, poslať s ňou do nenávratna všetko zlé, temné a choré a otvoriť sa príchodu novej jari,“ vysvetlila etnografka SSM Jana Koltonová.



Vynášanie Moreny malo po celom území Slovenska rozličné podoby, vždy však šlo o sprievod dievčat, ktoré spievali obradové piesne a niekde aj tancovali. Na konci dediny Morenu zapálili a hodili do tečúcej vody. Tak ako voda odplavila Morenu, mala aj zima opustiť kraj. Tento zvyk postupne prešiel do repertoáru detí a v súčasnosti, najmä zásluhou folklórnych súborov, spestruje sviatočný čas veľkonočných sviatkov.



„S prichádzajúcimi sviatkami jari, Veľkou nocou, sme sa v našom múzeu rozhodli pripraviť tradičné zvykové podujatie, akým je v tomto období vynášanie Moreny. V prvej polovici 20. storočia začal tento zvyk zanikať, no ja som rád, že vďaka výborným spoluprácam s okolitými folklórnymi súbormi môžeme verejnosti priniesť atraktívny zážitok doplnený odbornými informáciami od našej etnografky aj na tomto podujatí,“ doplnil riaditeľ SSM Marcel Pecník.