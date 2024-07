V nedeľu dopoludnia v Hlohovci dočasne uzavrú most cez Váh

Hlohovec 19. júla (TASR) - Z dôvodu plánovaného geodetického monitoringu uzavrú v nedeľu (21. 7.) doobeda na jednu hodinu most cez rieku Váh na ceste druhej triedy. Mesto Hlohovec na to upozorňuje na svojom webe s odvolaním sa na informácie zo Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Most bude dočasne uzavretý od 9.00 h do 10.00 h. "Pre potrebné geodetické meranie bude v tomto čase úplne vylúčená doprava na moste okrem záchranných zložiek. Chodci budú môcť prechádzať cez most neobmedzene," informuje mesto. Vodiči môžu využiť obchádzku cez Piešťany, alebo počkať, kým most opätovne otvoria.