V nedeľu odštartuje online registrácia na preteky Liptov Ride
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. decembra (TASR) - V nedeľu (11. 1.) od 7.00 h odštartuje registrácia na štafetové preteky Liptov Ride. Online sa budú môcť registrovať tímy, dvojice, jednotlivci, ale aj účastníci detských pretekov. Informovala o tom PR manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.
Štafetové preteky na jednom mieste spoja päť športov - beh, cyklistiku, kanoistiku, freeridové lyžovanie a skialpinizmus. Unikátnosť pretekov potvrdzuje fakt, že preteky tohto typu je možné zorganizovať len na Liptove.
„Deviaty ročník našich multišportových pretekov sa uskutoční na trase Liptovský Mikuláš - Chopok - Liptovský Mikuláš. Podujatie prinesie spojenie disciplín, športového výkonu a výnimočnej atmosféry. Tú každoročne vytvára približne 80 tímov, 20 dvojíc a jednotlivci zo Slovenska i zahraničia,“ povedala spoluorganizátorka a autorka myšlienky pretekov Katarína Guothová.
Podľa riaditeľky OOCR Región Liptov Dariny Bartkovej Liptov dokáže vďaka unikátnym podmienkam cez šport spojiť zimu s letom. Po úspešnom nultom ročníku sa súčasťou podujatia stávajú aj detské preteky. Veľký záujem o podujatie je impulzom pre ďalšie technické zlepšenia - rozšírenú podporu pretekárov, kvalitné gastro. Výnimočnú atmosféru podčiarkne aj večerná afterpárty v Liptovskom Mikuláši.
