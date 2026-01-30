< sekcia Regióny
V nedeľu opäť otvoria jaskyňu Domica a Brestovskú jaskyňu
Jaskyňa Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla vytvárajú unikátny jaskynný komplex, ktorý sa nachádza na území Slovenskej a Maďarskej republiky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 30. januára (TASR) - Správa slovenských jaskýň (SSJ) po sezónnej uzávere opäť v nedeľu (1. 2.) otvorí jaskyňu Domica v Slovenskom krase a Brestovskú jaskyňu v Západných Tatrách. SSJ o tom informovala na sociálnej sieti.
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od objavenia jaskyne Domica. „Majestátne siene a chodby, vytvorené najmä riečkou Styx, ukrývajú bohatstvo rozmanitej výzdoby. Toľkej podzemnej paráde kraľujú sintrové kaskádové jazierka zvané Rímske kúpele, ktoré niekedy pretekajú vodou, inokedy sú úplne suché,“ priblížili zo SSJ.
Jaskyňa je aj významným archeologickým náleziskom, pretože v nej žil praveký človek pred päť- až šesťtisíc rokmi v mladšej kamennej dobe - neolite. „Pri vykopávkach boli nájdené rôzne kamenné a kostené predmety, ktorých časť môžete vidieť vo vstupnej hale,“ podotkli s tým, že jaskyňa Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla vytvárajú unikátny jaskynný komplex, ktorý sa nachádza na území Slovenskej a Maďarskej republiky.
Brestovská jaskyňa je podľa jaskyniarov celkom iná. Silný potok, ktorý podzemie opúšťa v neďalekej vyvieračke, návštevníkom tečie priamo popod nohami v divokom podzemnom riečisku. „Namiesto výzdoby vám jaskyňa predvedie ukážkový riečny reliéf, pričom zo stien vystupujú dračie zuby tvorené horninami odolnejšími voči erózii,“ opísali zo SSJ.
Jaskyňa predstavuje podzemnú súčasť rozsiahleho hydrologického systému a vyznačuje sa pozoruhodnou morfológiou priestorov a vzácnou jaskynnou faunou. Prehliadka, pri ktorej návštevníci dostanú prilby so svetlom, si vyžaduje určitú pohybovú zdatnosť a nie je možná pre deti do šiestich rokov. Dĺžka prehliadkovej trasy je 434 metrov a má 240 schodov.
