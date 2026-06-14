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V nedeľu popoludní platí pre okres Brezno výstraha pred vetrom

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Výstraha podľa SHMÚ platí do 17.00 h.

Autor TASR
Brezno 14. júna (TASR) - V nedeľu popoludní platí pre okres Brezno výstraha prvého stupňa pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

V tejto lokalite sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu s priemernou rýchlosťou 45 až 55 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Výstraha podľa SHMÚ platí do 17.00 h.
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