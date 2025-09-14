< sekcia Regióny
V nedeľu posvätia obnovenú krížovú cestu na bratislavskej Kalvárii
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - V nedeľu popoludní sa pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža koná v Bratislave tradičná púť, ktorá sa zavŕši požehnaním zastavení obnovenej krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii. Púť odštartuje o 14.00 h pred Katedrálou sv. Martina a procesia bude viesť k základnému kameňu krížovej cesty na ulici Za sokolovňou. Následne sa bude konať svätá omša v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii, ktorej bude predsedať apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Zastavenia posvätí v nedeľu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Pri základnom kameni obnovenej kalvárie sa bude konať pobožnosť krížovej cesty.
„Touto slávnosťou sa završuje šesťročné úsilie členov občianskeho združenia o obnovu zastavení krížovej cesty. Stavebné práce na jednotlivých zastaveniach krížovej cesty vrátane terénnych úprav, sprevádzkovania elektrorozvodu, vodovodnej prípojky, osvetlenia i kamerového systému budú ukončené ku dňu konania procesie,“ uviedol predseda občianskeho združenia Bratislavská Kalvária Ján Klepáč. Na jar budúceho roka sa chystajú práce na vnútornej výzdobe jednotlivých zastavení krížovej cesty.
Bratislavská Kalvária patrí k najstarším v strednej Európe, založili ju v roku 1694. Rozsiahly komplex kaplniek a sôch slúžil až do 50. rokov 20. storočia, keď bol komunistickým režimom zdevastovaný. Práce na výstavbe nových zastavení obnovenej krížovej cesty sa začali v lete 2022.
