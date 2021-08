V humenskom skanzene sa budú venovať korytárstvu

Humenné 1. augusta (TASR) – Korytárstvu bude venované nedeľné popoludnie v Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea (VM) v Humennom. Ako pre TASR povedal etnograf VM Jozef Fundák, aj toto podujatie z pokračujúceho cyklu remeselných tvorivých dielní Oživené remeslá je určené pre deti aj dospelých.



„Korytárstvo predstaví Milan Karľa zo Sniny. Pôjde o spracovanie dreva od pňa, respektíve guľatiny, až po výrobky ako varešky, lyžice, korýtka a podobne,“ spresnil s tým, že tomuto remeslu sa budú venovať od 14.00 do 18.00 h.



Ako pripomenul, podujatia v rámci tohtoročného cyklu sú rozdelené podľa materiálových skupín. Venované boli už remenárstvu a rohovinárstvu, ako aj kováčstvu, podkúvaniu koní, tkaniu na krosienkach a plsteniu. Návštevnosť skanzenu podľa Fundáka počas takýchto podujatí v prípade dobrého počasia stúpa oproti bežným víkendovým dňom aj trojnásobne. „Niektoré témy viac lákajú deti, ale remeslá si skúšajú aj dospelí. Často sa tiež oboznamujú s postupmi, pýtajú sa na zaujímavosti, aj na to, ako by sa mohli začať venovať danému remeslu,“ povedal.



Cieľom takýchto podujatí je podľa jeho slov nielen oživiť expozíciu a zvýšiť návštevnosť, ale najmä v takmer autentickom prostredí ukázať, ako sa kedysi žilo. „Nebolo to jednoduché, pretože ten človek si musel materiál zadovážiť, kompletne spracovať. Kým dosiahol z dreva nejakú lyžicu, bolo za tým veľmi veľa námahy. Mnohí si nevedia predstaviť, ako to v minulosti bolo a týmito podujatiami sa to snažíme pripomenúť,“ dodal Fundák.



Projekt má v humenskom skanzene do konca leta ešte dve pokračovania. Na budúcu nedeľu (8. 8.) sa budú venovať hrnčiarstvu a spracovaniu hliny. Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel ukončia 22. augusta spracovaním slamy a výrobou drevených šindľov.