V nedeľu sa uskutoční kultúrne podujatie Autobusom za umením

Bratislava 3. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zmapoval celkovo vyše 50 umeleckých diel vo verejnom priestore kraja. V nedeľu sa s nimi budú môcť ľudia zoznámiť už počas druhého ročníka kultúrneho podujatia Autobusom za umením. Konať sa bude v nedeľu od 10.00 do 15.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Vstup na podujatie je bezplatný, na cestu sa však treba zaregistrovať.



Autobusom účastníci navštívia významné miesta s umeleckými dielami, ktoré vznikli v období socializmu a normalizácie. „Program sa začína a končí na parkovisku pred Úradom BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave. Prvou zastávkou bude Bratislava, potom trasa povedie do Bernolákova, cez Veľký Biel, Senec a nasledovať bude niekoľko zastávok v Pezinku,“ objasnila Forman s tým, že umelecké diela bude komentovať historička umenia a odborníčka v problematike umenia vo verejnom priestore Sabina Jankovičová.



Dodala, že v rámci diel ide väčšinou o sochy a plastiky v parkoch i areáloch krajských zariadení, reliéfy, mozaiky a maľby na fasádach budov, ale aj vo vnútorných vestibuloch a miestnostiach. „Podujatím chceme tieto diela priniesť do povedomia verejnosti, a to priamo v teréne. Už prvý ročník podujatia mal veľký ohlas. Preto pokračujeme aj tento rok,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.



Cieľom podujatia je podľa BSK zvýšiť povedomie o kultúrnom dedičstve v kraji a nenásilnou formou vzdelávať verejnosť a podnietiť jej vnímavosť voči živému kultúrnemu odkazu krajiny. Realizované bolo s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR.