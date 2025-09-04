Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK MEDVEĎA: V Nedožeroch-Brezanoch napadol 27-ročného muža

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

O udalosti bol bezodkladne vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v danej lokalite vykonáva potrebné opatrenia.

Autor TASR
Nedožery-Brezany 4. septembra (TASR) - Útok medveďa na 27-ročného muža zaevidovala v stredu (3. 9.) polícia nad Nedožermi-Brezanmi v okrese Prievidza. Muž pri incidente utrpel poranenia, záchranári ho previezli do nemocnice. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti a verejnosť vyzvala na zvýšenú opatrnosť.

„O udalosti bol bezodkladne vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v danej lokalite vykonáva potrebné opatrenia,“ doplnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Medveď hnedý sa má podľa nej pohybovať nad Nedožermi-Brezanmi v okolí poľovníckej chaty Klčovňa. „Polícia vyzýva občanov, aby sa pri pohybe v tejto oblasti správali obozretne, pohybovali sa ideálne v skupinách, rešpektovali pokyny zásahového tímu a v prípade priameho ohrozenia volali na linku 158 alebo 112. Bezpečnosť občanov je pre nás prioritou, preto situáciu pozorne monitorujeme v spolupráci s odborníkmi a príslušnými orgánmi,“ doplnila.


