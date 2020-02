V Nedožeroch-Brezanoch zatopila voda amfiteáter, V Tužine pozemok

Prievidza 4. februára (TASR) - Situácia v obciach v okrese Prievidza sa po utorňajšom vytrvalom daždi upokojuje. V Nedožeroch-Brezanoch zatopila voda miestny amfiteáter, v Tužine pozemok jedného z jej obyvateľov.



"Situáciu sme od rána monitorovali s tým, že sme mali pripravený dobrovoľný hasičský zbor s protipovodňovými zábranami. Pripravení sme boli pre prípad, keby sa nám Breziansky potok vylial, keďže tento ide cez centrum obce," priblížil starosta Nedožier-Brezian Jaroslav Pekár.



Momentálne podľa neho začína hladina klesať, miestny amfiteáter zatopila voda. "Pokiaľ rieka Nitra stúpne, tak táto situácia sa vždy opakuje. Situáciu budeme musieť riešiť s kompetentnými, konkrétne s vodohospodárskym podnikom v Piešťanoch," doplnil s tým, že obci obyvatelia škody zatiaľ nehlásili.



Situáciu s vodou v obci pre vytrvalý dážď monitorovala aj samospráva Tužiny. "Mali sme na mále, hladina vody bola už na vyliatie, ale našťastie ustal dážď, tak všetko kleslo. Povodeň je vinou hlavne poľnohospodárov a všetkých okolo, ktorí si vody nestrážia a potom to všetko tečie do dediny," ozrejmil starosta Miroslav Dzina.



Obec zabezpečila i preventívne opatrenia. "Hneď, ako sa začala hladina vody dvíhať, už sme volali bagre. Bagrovali sme na poli, čo je nad obecným úradom. Voda tiekla po ceste dole do dediny," priblížil Dzina.



Bahno z polí podľa neho zaplavuje pri daždi kanále, ktoré dal pred štyrmi rokmi vykopať, aby ochránili dedinu. "A vidím, že ani toto nikoho nenaštartovalo a za nejaký čas nás to čaká znovu, že budeme musieť obecné prostriedky, ktoré sme mohli využiť inak, využiť na to, aby sme sa ochránili pred vodou," skonštatoval.



Voda z poľa vytopila pozemok jedného z obyvateľov, ktorý býva pri kostole, obec ďalšie škody zatiaľ neeviduje.



Pre vysokú hladinu rieky prijalo preventívne opatrenia a uzatvorilo svoje brány i Termálne kúpalisko Chalmová. Kúpalisko v správe obce Bystričany o tom informovalo na svojej stránke.



Všetky toky v Handlovej sú vo svojich korytách, samospráva spolu s hasičmi situáciu naďalej monitorujú. "Všetky toky v Handlovej boli skontrolované a tam, kde to bolo možné, boli bariéry v podobe nánosov a odpadu odstránené. Situácia v Handlovej je upokojená a všetky toky sú vo svojich korytách. O 12.30 h prestalo v meste pršať," informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Slovenský hydrometeorolický ústav vydal pre okres Prievidza tretí stupeň výstrahy pred povodňami z vytrvalého dažďa. Výstraha platí do 15.00 h.