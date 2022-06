V Nemocnici Bory chcú založiť nový medicínsky odbor – hospitalistiku

Bratislava 24. júna (TASR) – V bratislavskej Nemocnici Bory, ktorá sa má otvoriť na budúci rok, plánujú založiť nový medicínsky odbor – hospitalistiku. "Hospitalisti sú lekári - špecialisti, ktorí poskytujú hospitalizovaným pacientom primárnu zdravotnú starostlivosť a zastrešujú ich liečbu po celú dobu hospitalizácie vrátane príjmu a prepustenia," priblížil lekár Martin Izakovič, ktorý chce nový koncept priniesť z Ameriky na Slovensko.



Hospitalistika je podľa jeho slov koncept efektívnej, kvalitnej a personalizovanej internej medicíny. Pacient tak bude počas hospitalizácie komunikovať primárne s jedným lekárom - s tým, ktorý ho prijal. "Hospitalista si prizýva špecialistov podľa potreby, na konci dňa to však bude on, kto objasní pacientovi diagnózu, oboznámi ho s navrhovanou liečbou a bude komunikovať aj s jeho rodinnými príslušníkmi," vysvetlil Izakovič.



Odbor podľa jeho slov vznikol pred dvoma desaťročiami v Spojených štátoch ako reakcia na neefektívne poskytovanú zdravotnú starostlivosť. "V USA sú internisti v tradičnom ponímaní ambulantnými lekármi a úlohy internistov v nemocniciach plnia hospitalisti, ktorí sa zameriavajú na činnosti, ktoré sa dajú robiť len v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti," vysvetľuje Izakovič. Nemocnice, kde pracujú hospitalisti, podľa neho vykazujú signifikantne lepšie parametre ako nemocnice, kde ich nemali.



"Dúfam, že sa nám v Nemocnici Bory podarí replikovať americký systém hospitalistiky, keď sa neordinujú úkony a vyšetrenia, ktoré sa počas hospitalizácie vykonať nemusia a, naopak, úkony a vyšetrenia, ktoré je potrebné vykonať rýchlo, kvalitne, s dôrazom na koordinovaný multidisciplinárny prístup k hospitalizovanému pacientovi. To všetko v súlade s následným s ambulantným doliečením," dodal Izakovič.



Hospitalisti budú mať v novej bratislavskej nemocnici na starosti viac ako polovicu hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach. Výnimkou budú tí pacienti, ktorí prídu na urgentný príjem a ich stav si bude vyžadovať priamu intervenciu špecialistu.



Pod vedením Izakoviča by ich malo pôsobiť najmenej 50, pričom priestor vidí aj pre uplatnenie mladých lekárov. "Je to medicína, ktorá sa dá relatívne ľahko osvojiť. Zjednodušene sa dá povedať, že u 80 percent pacientov sa opakuje 20 percent diagnóz. Ak teda hospitalista vie, ako liečiť týchto 20 percent diagnóz, vie v podstate ošetriť 80 percent pacientov. K ostatným prípadom si prizve špecialistu," skonštatoval.