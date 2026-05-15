V Nemocnici Bory sa konali vôbec prvé maturitné skúšky
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - V bratislavskej Nemocnici Bory sa tento týždeň konali vôbec prvé maturitné skúšky. Absolvovalo ich 24 žiakov, budúcich praktických sestier, zo Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
Nemocnica žila maturitami počas posledných štyroch dní - od 12. do 15. mája. „Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonali študenti štvrtého ročníka študijného odboru praktická sestra, ktorí v Nemocnici Bory absolvovali odbornú ošetrovateľskú prax počas uplynulých dvoch rokov,“ priblížila Fedáková.
Ako uviedla, maturitná skúška prebiehala priamo na oddeleniach nemocnice. Študenti po príchode nastúpili na oddelenie, ktoré si vopred vyžrebovali v škole - interné alebo chirurgické. Následne si každý z nich vyžreboval pacienta, o ktorého sa počas skúšky staral. Súčasťou zadania bolo oboznámiť sa s jeho diagnózou, zdravotným stavom, absolvovanými výkonmi a pripraviť si potrebné informácie k poskytovanej starostlivosti.
Skúšobná komisia následne podľa Fedákovej určila konkrétne ošetrovateľské úkony, ktoré mal študent vykonať. Počas celého dňa sa študent venoval pacientovi pod dohľadom odborníkov, zabezpečoval potrebnú starostlivosť a spracovával zdravotnú dokumentáciu. Dodala, že záver skúšky patril ústnej obhajobe pred komisiou, počas ktorej študenti prezentovali postup svojej práce, realizované výkony a hodnotili priebeh starostlivosti o pacienta.
