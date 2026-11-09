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V nemocnici Bory sa v pondelok konali prvé štátnice budúcich lekárov
Ďalší termín je naplánovaný na december, keď sa očakávajú štátnice viacerých študentských krúžkov vrátane zahraničných študentov.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Bory sa v pondelok prvýkrát uskutočnili štátne skúšky študentov medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Dvanásť študentov šiesteho ročníka absolvovalo teoretickú časť štátnic z chirurgie. Všetci skúšku úspešne zvládli. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
„Na prvých štátnych skúškach v rámci V. chirurgickej kliniky LF UK a Nemocnice Bory sa dnes zúčastnil jeden študentský krúžok, spolu 12 medikov. Skúšanie prebiehalo formou teoretických skúšok pred odbornou komisiou, ktorú tvorili externí odborníci aj špecialisti nemocnice,“ uviedla. Ďalší termín je naplánovaný na december, keď sa očakávajú štátnice viacerých študentských krúžkov vrátane zahraničných študentov.
Možnosť absolvovať štátne skúšky priamo v nemocnici nadväzuje na jej dlhodobú spoluprácu s LF UK. Praktická výučba medikov tu prebieha od otvorenia nemocnice v roku 2023. Študenti získavajú skúsenosti na jednotlivých pracoviskách pod vedením lekárov a prepájajú teoretické vedomosti s klinickou praxou.
Nemocnica Bory získala štatút univerzitnej nemocnice v septembri tohto roka. V spolupráci s LF UK v nej vzniklo sedem kliník. V aktuálnom zimnom semestri absolvuje stáže v rámci pregraduálneho vzdelávania viac ako tisíc medikov.
„Na prvých štátnych skúškach v rámci V. chirurgickej kliniky LF UK a Nemocnice Bory sa dnes zúčastnil jeden študentský krúžok, spolu 12 medikov. Skúšanie prebiehalo formou teoretických skúšok pred odbornou komisiou, ktorú tvorili externí odborníci aj špecialisti nemocnice,“ uviedla. Ďalší termín je naplánovaný na december, keď sa očakávajú štátnice viacerých študentských krúžkov vrátane zahraničných študentov.
Možnosť absolvovať štátne skúšky priamo v nemocnici nadväzuje na jej dlhodobú spoluprácu s LF UK. Praktická výučba medikov tu prebieha od otvorenia nemocnice v roku 2023. Študenti získavajú skúsenosti na jednotlivých pracoviskách pod vedením lekárov a prepájajú teoretické vedomosti s klinickou praxou.
Nemocnica Bory získala štatút univerzitnej nemocnice v septembri tohto roka. V spolupráci s LF UK v nej vzniklo sedem kliník. V aktuálnom zimnom semestri absolvuje stáže v rámci pregraduálneho vzdelávania viac ako tisíc medikov.