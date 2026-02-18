< sekcia Regióny
V Nemocnici Bory urobili prvú implantáciu umelého močového zvierača
Pomocou pumpy si pacient dokáže močový zvierač ovládať sám.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - V Nemocnici Bory v Bratislave urobili prvú implantáciu umelého močového zvierača. Ide o raritný typ operácie, ktorý sa na Slovensku vykonáva len na niekoľkých pracoviskách. Umelý zvierač je určený výhradne pre mužov so stredne ťažkou až ťažkou inkontinenciou, najčastejšie po operáciách prostaty. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.
„Zákrok trvá približne 60 až 90 minút. Implantácia sa realizuje krátkym rezom v oblasti hrádze, kde sa vypreparuje močová rúra a nasadí sa manžeta umelého zvierača. Následne sa krátkym rezom v oblasti slabiny zavedie ovládacia pumpa s integrovaným rezervoárom do mieška. Po operácii má pacient zavedený močový katéter jeden deň a spravidla odchádza domov na druhý pooperačný deň už bez katétra,“ priblížil urológ Nemocnice Bory Miroslav Albert. Vysvetlil, že implantát pozostáva z manžety umiestnenej na močovej rúre a z ovládacej pumpy s integrovaným rezervoárom, ktorá sa ukladá do mieška. Pomocou pumpy si pacient dokáže močový zvierač ovládať sám.
Fedáková spresnila, že využívajú najmodernejší umelý zvierač na trhu. Jeho hlavnou výhodou je, že všetky funkčné prvky sú už vopred prepojené a naplnené fyziologickým roztokom. „Významnou prednosťou tohto systému je tiež jeho nastaviteľnosť aj po operácii. Lekár môže v ambulantných podmienkach, pri lokálnej anestézii, upraviť tlak v systéme bez potreby ďalšieho chirurgického zákroku. Vieme teda veľmi presne doladiť tlak manžety podľa potrieb pacienta. Pri starších typoch by bolo nutné opätovne operovať a vymeniť celý systém alebo jeho časť,“ podotkol urológ.
Fedáková objasnila, že prvý pacient, ktorému bol implantovaný močový zvierač, absolvoval v týchto dňoch aktiváciu zvierača po nevyhnutnom období hojenia. Počas neho je ešte inkontinentný, no jeho jedinou úlohou je naučiť sa pumpu nahmatať a manipulovať s ňou. „Po šiestich až ôsmich týždňoch od operácie dochádza k prvej aktivácii. Pacienta učíme, ako systém používať v bežnom živote. Výsledky sú veľmi dobré a funkčnosť systému sa potvrdila,“ uviedol operatér.
Jediným výraznejším obmedzením po implantácii je podľa Alberta vyhýbanie sa aktivitám, ktoré vyvíjajú tlak na oblasť hrádze, ako je jazda na bicykli, motorke či na koni. „Inak môžu pacienti viesť plnohodnotný život,“ skonštatoval.
