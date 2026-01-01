< sekcia Regióny
V nemocnici Košice-Šaca sa prvé dieťa roka narodilo minútu po polnoci
Maminka aj bábätko sú v poriadku.
Autor TASR
Košice 1. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici Košice-Šaca privítali vo štvrtok minútu po polnoci prvé bábätko nového roka. Manažérka komunikácie prevádzkovateľa nemocnice Jarmila Ševčíková informovala, že malý Richard z Valalík sa narodil prirodzeným pôrodom s mierami 3520 gramov a 50 centimetrov.
„Maminka aj bábätko sú v poriadku. Hneď o 01.01 h na svet v tejto nemocnici prišiel sekciou aj Timotej z Veľkej Idy s mierami 3090 gramov a 47 centimetrov. Obaja sú s maminkou v poriadku,“ uviedla Ševčíková.
