V Nemocnici Košice-Šaca sa vlani narodilo viac chlapcov ako dievčat

Košice 3. januára (TASR) – Spolu 1817 detí sa vlani narodilo v Nemocnici Košice-Šaca, väčšinou išlo o chlapcov. Na svet ich prišlo 938. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá nemocnicu spravuje. Prvým tohtoročným novorodencom sa v šačianskej pôrodnici stala Sofia, ktorá sa narodila v stredu (1. 1.) o 3.45 h.



Podľa Pavlikovej sa v roku 2019 v Šaci narodilo o deväť detí viac ako rok predtým, a to aj napriek tomu, že v minulom roku vyše päť mesiacov na gynekologicko-pôrodníckej klinike rekonštruovali pôrodnicu a oddelenie šestonedelia. „Z celkového počtu pôrodov 1804 sa dvadsaťkrát narodili dvojčatá. Je to o osem pôrodov dvojčiat menej ako v roku 2018,“ povedala.



Z chlapčenských mien rodičia vlani najčastejšie vyberali mená Jakub, Tomáš či Adam. Najobľúbenejšími dievčenskými menami sa v uplynulom roku stali Anna, Sofia a Nina.



Počas uplynulého Štedrého dňa nedošlo k žiadnemu pôrodu. V piatok 27. decembra 2019 sa v jednom prípade narodili aj dvojčatá, pričom na svet prišlo celkovo osem chlapcov a päť dievčat. „Na Silvestra sa narodilo päť detí - štyri dievčatá a jeden chlapec. Prvým novorodeniatkom v pôrodnici v Šaci je Sofia, ktorá sa narodila o 3.45 h s mierami 2680 gramov a 46 centimetrov. Sofiu doma čakajú dvaja súrodenci,“ dodala Pavliková s tým, že lekári gynekologicko-pôrodníckej kliniky pomohli v prvý deň roka 2020 na svet štyrom deťom, a to dvom dievčatám a dvom chlapcom.











